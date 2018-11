Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga” din comuna Fărcaşa este parte într-un proiect Erasmus+ cu titlul “Riding the Rainbow to a Better Future”, ce se derulează în colaborare cu şcoli din şase ţări: Grecia, Italia, Turcia, Estonia, Lituania şi Polonia, în...

Graiul Maramuresului, 20 Mai 2017