Rata anuala a inflatiei a coborat, in prezent, sub 2%, dar ar putea creste, in septembrie, pana la 4% din cauza variatiei puternice a preturilor volatile, la legume, fructe, oua, a declarat, marti, Lucian Croitoru, consilierul guvernatorului Bancii...

Daily business, 12 Iunie 2012