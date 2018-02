UniCredit averiteaza: Cresc dobanzile UniCredit se asteapta ca BNR sa majoreze dobanda de politica monetara, pe data de 7 februarie. Cel mai probabil, BNR va creste miercuri dobanda de la 2% la 2.25%. Potrivit analistilor, vor mai urma inca patru runde de majorari, pana la pragul de 3%.

Se asteapta ca dobanda pe politica monetara sa atinga pragul de 3% pana in toamna acestui an.

Avand in vedere ca dobanzile trebuie sa fie conectate la cresterea inflatiei, si tinand cont de riscurile inflationiste, analistii economici considera ca va fi necesara aceasta crestere, pentru a stabiliza inflatia si asteptarile de inflatie in intervalul dorit, in urmatorii doi ani.... citeste mai mult