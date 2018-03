Printre clienţii UiPath se numără marile companii specializate în servicii de BPO şi giganţi precum BBC, JPMorgan Generali, Swiss Re şi Zürich.

“Catapultare este cuvântul cheie aici: compania a luat ultima finanţare în aprilie 2017, în valoare de aproximativ 30 mil. dolari, care a evaluat compania fondată în Bucureşti România care are acum sediul central la New York, la doar 109 milioane de dolari. Cu alte cuvinte valoarea companiei a crescut de 10 ori”, notează portalul.

“Nu am văzut niciodată o companie a cărei valoare să crească atât de repede”, a declarat o sursă apropiată tranzacţiei.

