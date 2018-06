Meciul nordicilor a generat în insulă o asistenţă cu un procent probabil unic în istoria fotbalului. Conform rapoartelor oficiale, 99,6 la sută dintre locuitorii Islandei, care se aflau acasă, s-au uitat la meciul favoriţilor contra lui Messi and Co.

Islanda are o populaţie de aproximativ 300.000 de oameni, dintre care 10 la sută se află în Rusia pentru a-şi susţine favoriţii. citeste mai mult

