Pâş-pâş, sub luneta noului Mare Conducător, pe numele său Liviu Dragnea, şi umbrită de ratarea calificării naţionalei Under 19, sărbătorirea împlinirii a 100 de ani de la Unirea cu Basarabia a trecut parcă nici n-ar fi fost.

Am şi uitat, mulţi dintre noi, că, de-a lungul timpului, acest pământ românesc a fost deseori maltratat. După Unirea din 1918, când Basarabia a redevenit pământ românesc, cu şase luni înaintea Transilvaniei, se părea că grijile moldovenilor au luat sfârşit, deşi cu un vecin ca „ursul” rusesc niciodată nu poţi fi sigur.

Şi nici n-a fost! Cruzimea istoriei a aruncat încă o dată Basarabia în afara hotarelor ţării. Mai mult, într-un interval scurt, foametea şi... citeste mai mult