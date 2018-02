Deschiderea primului magazin la New York anul trecut i-a deschis pofta de extindere si de francize Cristinei Batlan, fondatoarea Musette. Dupa Manhattan, a dus pantofii Musette si Christeln B. In Luxemburg, Israel si Ungaria. Urmeaza in acest an Rusia...

Business Magazin, 29 Aprilie 2011