Unde s-ar ascunde Trump in cazul unui razboi nuclear!

In cazul unei nenorociri nucleare, presedintii Statelor Unite, de la Truman la Trump, dispun de cateva buncare. Daca un conflict nuclear devine imposibil de evitat, comandantul suprem al armatei americane este dus imediat intr-un loc sigur.



Presedintele SUA are la dispozitie mai multe adaposturi. Unul, contruit inca din anii 1950, este situat chiar sub Casa Alba. Altul se afla in Muntii Blue Ridge, statul Georgia. Donald Trump mai are, de asemenea, un mic buncar amenajat la resedinta sa din Florida, la Lar-a-Lago si un al doilea, la West Palm Beach.

Totusi, nici unul dintre aceste buncare nu poate rezista unei lovituri directe. "Nu exista nici o protectia impotriva...