Principalul suspect in cazul asasinarii lui Boris Nemtov, Zaur Dadaiev, a spus luni ca are alibi, negand implicarea sa in uciderea opozantului rus, relateaza BBC News Online. Tweet 0 Comenteaza Zaur Dadaiev se afla intr-un alt loc in momentul...

Protv, 17 Martie 2015