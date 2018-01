sursa foto: evz.ro

Călin Popescu Tăriceanu s-a căsătorit de cinci ori până acum. Loredana Moise este ultima lui cucerire și este mai tânără cu 26 de ani decât el. Aceasta este pasionată de modă și are aspiraţii de designer vestimentar.

În declaraţiile de avere depuse de șeful Senatului la începutul anului, actuala soție este trecută la rubrica de venituri ca designer vestimentar. În documentul din decembrie 2016, Tăriceanu a completat că soţia sa a încasat 12.000 de lei pe an (1.000 de lei pe lună), aceasta fiind angajată ca designer la firma Gimo Com SRL, o firmă înfiinţată la Buzău de părinţii Loredanei, notează bugetul.ro

