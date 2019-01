Perioada 17 – 23 ianuarie

Simpozionul Naţional ,,Valori Naţionale în creaţia Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania”, ediţia a VI-a, Suceava, 18-19 ianuarie

Simpozionul Naţional ,,Valori Naţionale în creaţia Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania”, ediţia a VI-a, va avea loc la Suceava, în perioada 18-19 ianuarie. Aflat la a VI-a ediţie, Simpozionul Naţional are ca parteneri: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Protopopiatul Suceava I, Mănăstirea Dragomirna, Parohia Şcheia I - Suceava, Asociaţia Miseno. Lucrările Simpozionului vor debuta vineri, 18 ianuarie, în... citeste mai mult