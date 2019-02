În vara anului trecut, presa din Timișoara relata un caz de-a dreptul tragic. Un bărbat și-a sunat familia și și-a luat rămas bun de la ea.

„A plecat acum o saptamana de acasa, s-a dus la mama lui, care sta la Sanovita, si ne-a sunat aseara. In momentul in care suna, ii dadeam copilul sa vorbeasca cu el, si fata mea l-a intrebat ca unde e, si el i-a spus ca e acolo Sus. Si fata mea l-a intrebat „Si mai ai burta mare?” Si el i-a spus ca „de acolo de Sus nu o sa mai am burta mare”. Fiul meu i-a spus ca „te iubesc” si el a spus „sa ai grija de mami, sa fii cuminte”, si a inchis fiul meu... citeste mai mult

