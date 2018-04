Preşedintele Klaus Iohannis a sunat-o ieri pe Viorica Dăncilă pentru a discuta despre decizia Guvernului anunţată de Liviu Dragnea ca ambasada României din Israel să fie mutată de la Tel Aviv la Ierusalim. Premierul nu a răspuns însă la telefon.

"Da, iniţial nu am răspuns. Eram la Simfonia Lalelelor, nu am văzut apelul, apoi am sunat şi am discutat cu dumnealui. A fost o discuţie privată cu domnul preşedinte, pot să confirm că a avut loc această discuţie", a declarat ulterior premierul.

Cu toate acestea, în imaginile surprinse în timpul evenimentului se... citeste mai mult

acum 31 min. in Politica, Vizualizari: 26 , Sursa: Mediafax in