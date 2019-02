Județul nostru are zeci de olimpici, care ne-au făcut mândri de fiecare dată când au participat la concursuri internaționale. Ce fac, unde sunt, cu ce se ocupă în prezent am aflat chiar de la ei.

Am ales să luăm legătura cu patru tineri care au avut rezultate deosebite atât la concursurile la care au participat cât și la examenul de bacalaureat. I-am întrebat dacă au de gând să schimbe ceva la noi în țară sau aleg să plece pe alte meleaguri.



Oamenii sunt problema

Am vorbit cu Roxana Ghioc, o tânără de 19 ani care în prezent este studentă la Politehnica din... citeste mai mult

azi, 08:39 in Locale, Vizualizari: 25 , Sursa: Botosaneanul in