Simona Halep a petrecut Revelionul 2019 într-o galaxie de stele ale sportului românesc, alături de membrii Generaţiei de Aur a fotbalului românesc, Gică Hagi, Gică Popescu, Florin Răducioiu, Bogdan Stelea şi Ionuţ Lupescu.

Cea mai bună jucătoare de tenis a lumii a ales să meargă în Club Fratelli, "un loc superb", "cu atmosferă grozavă".

