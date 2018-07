Fanii fotbalului din Turcia și nu numai au, începând de luni, o nouă favorită. Nu e vorba de vreo echipă anume, ci de o fană senzuală. O cheamă Natasha Thomsen, iar de curând a aprins imaginația fanilor cu o poză mai mult decât sexy.

Natasha a fost invitată de cineva să pozeze cu tricoul celor de la Beșiktaș pe ea...doar cu tricoul. Zis și făcut, frumoasa daneză a pozat, iar sute de mii de fani au dat like instant la imaginea hot apărută pe contul ei de Instagram!

Someone thought i would look Nice in this Beşiktaş shirt citeste mai mult

