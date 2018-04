Este o perioadă extrem de propice să fii fanul celor de la Real Madrid. Trupa lui Zinedine Zidane joacă spectaculos, se califică an de an în fazele finale din Liga Campionilor și are cei mai tari fani și fane din lume.

Să ne oprim la fane. Una dintre ele, Mirtha Sosa, a ținut să celebreze într-un mod mai mult decât incitant calificarea Realului lui Cristiano Ronaldo în careul de ași din Liga Campionilor. Mirtha a renunțat complet la haine și și-a aruncat pe ea o simplă eșarfă cu Real.

Un model paraguayan,... citeste mai mult

azi, 11:23 in Sport, Vizualizari: 26 , Sursa: A1 in