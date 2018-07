Emily Ratajkowski vrea cu tot dinadinsul să le aline suferința fanilor celor de la AS Roma. Echipa din Cetatea Eternă tocmai l-a pierdut pe Alisson Becker, plecat pentru 75 de milioane la Liverpool, astfel că trupa lui Di Francesco a intrat într-o oarecare despresie. Dar super-modelul englez a ținut să le ridice moralul romanilor.

Emily Ratajkowski a pozat pentru contul de Twitter în limba engleză al celor de la AS Roma purtând un tricoul al echipei din capitala Italiei. Pe el este înscripționat numărul 10 și numele ”EMRATA”.

The new Queen of Rome citeste mai mult

acum 43 min. in Sport, Vizualizari: 131 , Sursa: A1 in