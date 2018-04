Într-o perioadă în care majoritatea fanilor decid să ”migreze” către echipele de top din La Liga, precum Barcelona sau Real Madrid, există și unii fanii pentru care iubirea și pasiunea pentru o anumită echipă nu are rezultate și nici trofee. În această categorie demnă de respect o găsim și pe frumoasa Alicia Torres, cea care ține cu AC Milan indiferent de forma rosonerilor!

Alicia Torres, născută în Zaragoza, este un model spaniol care, însă de la 18 ani, a cucerit marile scene din Londra, New York, Los Angeles, Miami, Paris sau Milano. Momentan, ea locuiește la Barcelona, acolo unde activează în lumea modei. Cu toate acestea, Alicia a spus că AC Milan va rămâne mereu prima sa iubire în do citeste mai mult

