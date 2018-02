"Am venit aici şi, din primul moment, am fost fericită şi am simţit multă energie pozitivă. St. Petersburg-ul este magic pentru mine, categoric - mă simt ca acasă", a exultat Kristina Mladenovic după victoria cu scorul de 6-4, 6-4, prin care a întrerupt o serie de 15 meciuri pierdute consecutiv în circuitul WTA, la simplu.

Jucătoarea în vârstă de 24 de ani a reuşit să transforme în victorie la simplu plusul de încrederea dat de câştigarea titlului în proba de dublu de la Australian Open, alături de Timea Babos. Favorită 4 la turneul de la St.... citeste mai mult