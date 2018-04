Banca Mondială a numit-o în poziţia de economist-şef pe Pinelopi Goldberg, o profesoară de la Yale specializată în efectele liberalizării comerţului asupra pieţelor emergente, potrivit Financial Times.

Goldberg, care are atât naţionalitate americană cât şi elenă, are referinţe academice puternice. Ea a fost prima femeie în poziţia de editor-şef pentru prestigioasa publicaţie American Economic Review, o poziţie care a necesitat tact şi duritate în privinţa deciziilor de a accepta sau respinge articole ştiinţifice.

Printre specializările profesoarei se numără efectele globalizării asupra distribuţiei veniturilor şi inegalitatea din pieţele... citeste mai mult