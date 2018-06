O instanţă federală din Statele Unite a decis marţi seară că trustul AT&T Inc. poate definitiva procedura achiziţionării grupului media Time Warner Inc., informează cotidianul The Wall Street Journal.

Judecătorul Richard Leon a respins astfel contestaţia Departamentului Justiţiei, care argumenta că acest acord ar elimina concurenţa pe piaţa televiziunilor din Statele Unite.

Judecătorul federal a stabilit că decizia AT&T de achiziţionare a grupului Time Warner pentru suma de 85,4 miliarde de dolari este legală.

Dincolo de fuziunea celor două trusturi, decizia va avea... citeste mai mult

