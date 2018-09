Compania de comunicaţii Vodafone va concedia în acest an financiar 1.700 de oameni, dintre care o parte vor fi din centrele de servicii pe care grupul britanic le deţine în România, a declarat Nick Read, care va prelua luna viitoare poziţia de CEO, într-un interviu pentru Financial Times.

Vom concedia în acest an financiar 1.700 de oameni din centrele de servicii din Egipt, India şi România - aproximativ 8% din forţa de muncă din această linie de business. Tăierile sunt parte a unui program mai larg care urmăreşte reducerea costurilor... citeste mai mult