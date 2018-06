Autorităţile de reglementare din China au lansat o investigaţie care vizează producători de microcipuri din Statele Unite şi Coreea de Sud, informează publicaţia The Wall Street Journal şi site-ul Axios.com.

Autorităţile de reglementare din China investighează producătorii de microcipuri Micron Technology Inc., Samsung Electronics Co. şi SK Hynix Inc. Agenţi ai Administraţiei de stat pentru Reglementare din China au efectuat recent inspecţii la sediile acestor companii, afirmă surse citate de WSJ.

Companiile Micron Technology (SUA), Samsung Electronics (Coreea de Sud) şi SK Hynix (Coreea de Sud) cooperează cu autorităţile chineze, dar nu au oferit detalii... citeste mai mult