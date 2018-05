Compania Airbus Helicopters ar putea înceta activităţile în România dacă nu primeşte o ofertă clară din partea Guvernului de la Bucureşti pentru intensificarea producţiei în uzina de la Ghimbav, afirmă directorul general al firmei, Bruno Even.

