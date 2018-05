Aproape una din şase femei (17,2%) care au născut pentru prima dată în perioada 2006 – 2013 are vârsta de sub 20 de ani, România având aproape cea mai redusă vârstă a mamelor aflate la prima naştere din Europa, arată datele oficiale.

„Vârsta medie a mamei la prima naştere este în creştere în toată Europa, inclusiv la noi în ţară. Totuşi, România şi Bulgaria au o vârstă neobişnuit de mică a mamelor aflate la prima naştere. Iar acest lucru se datorează faptului că ratele de fertilitate la femeile cu vârsta de sub 20 de ani sunt foarte mari la noi în ţară", a...