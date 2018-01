Efervescenţa de pe piaţa muncii va continua şi în acest an, astfel că una din două companii din România in­ten­ţionează să-şi crească cu până la 10% numărul de sa­la­riaţi, potrivit unei analize a Ziarului Financiar realizată pentru anuarul Who’s Who in business - Cei mai importanţi 1.000 de oameni din business.

Studiul, la care au participat 300 de manageri de com­panii din România, arată că 51,4% dintre companii îşi vor creşte numărul de salariaţi cu 0-10% în 2018, în timp ce în cadrul a 17% dintre... citeste mai mult