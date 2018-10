Anunţul lui Joe Anoa'i a zguduit lumea Wrestlingului. Cel pe care fanii îl ştiu sub numele de Roman Reings a dezvăluit în cadrul unui discurs pe care l-a ţinut chiar în ring că suferă de leucemie.

Acesta a dezvăluit în cadrul Monday Night Raw că este nevoit să renunţe la centură, şi spune că suferă de această boală de 11 ani: "Trăiesc cu leucemia de 11 ani şi, din pacate, s-a întors. O să fiu nevoit să renunţ la centură", a spus actualul campion universal.

"Luni de zile, poate chiar un an întreg, am venit aici prezentându-mă drept Roman Reigns şi... citeste mai mult