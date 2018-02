Un weekend de film documentar marca Astra Film la București

Între 9 și 11 februarie 2018, caravana Astra Film on Tour vine la București, la Muzeul Național al Țăranului Român, cu șase dintre cele mai bune documentare din colecția AFF 2017. Astra Film on Tour își continuă călatoria cinematografică prin țară cu cele mai apreciate filme de nonficțiune din lume din ultimul an.

Prima zi de Astra Film on Tour la București, vineri, 9 februarie 2018, aduce pe marele ecran, de la ora 18:00, filmul The Challenge/ Confruntarea (regia Yuri Ancarani), o explorare vizuală realizată cu măiestrie, care redă pregătirile șeicilor din... citeste mai mult

