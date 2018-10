Un video emoționant postat pe rețelele de socializare arată cum un taur se târăște după ce și-a rupt picioarele din spate la un concurs de alergat pentru tauri.

Videoul a fost postat de un grup pentru drepturile animalelor pentru a evidenția momentele de groază prin care trec animalele în urma jocurilor de „divertisment” cu tauri, care sunt încă foarte populare în Spania.

Bull suffers agonising end as it breaks both legs and bravely tries to drag itself along during Spanish festival https://t.co/99IX7cMHvJ

— Daily Mail Online (@MailOnline) 16 October 2018 Încă nu s-a aflat exact care este cauza exactă a accidentului iar conform presei locale, cel mai probabil tarul a fost... citeste mai mult