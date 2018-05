Politistii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, împreunã cu inspectorii vamali, au descoperit si confiscat 114.000 tigarete pe care un vasluian cu dublã cetãtenie, românã si moldoveneascã, a încercat sã le introducã ilegal în tarã, ascunse într-un spatiu special amenajat în autocarul pe care îl conducea.

Pe 22 mai, in jurul orei 00.20, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, din cadrul ITPF Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, Alexandru F., cu dublã cetãtenie (romanã si R. Moldova), in varstã de 31 de ani, cu domiciliul pe raza judetului Vaslui, conducand un...