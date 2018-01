Un vanator din Rusia a fost impuscat de un catelus. Cum a fost posibil Un vanator in varsta de 65 de ani din Rusia a fost omorat, duminica, prin impuscare de un catelus pe care il luase cu el la vanatoare. Captura foto: Youtube International Barbatul plecase la vanatoare si luase cu el si trei caini, un adult si doi pui.

Dupa ce a ajuns, barbatul a coborat din masina, a eliberat cainele adult si a mers sa elibereze si cei doi pui pe care i-a transportat in portbagaj.

Fara sa isi dea seama, vanatorul nu si-a dat pusca de calibru 12 de pe umar, iar in momentul in care a eliberat catelusii, rasa copoi estonian, acestia au sarit pe el, iar unul dintre ei a apasat pe tragaciul armei care... citeste mai mult

azi, 16:03 in Externe, Vizualizari: 24 , Sursa: 9am in