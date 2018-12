Ultraconservatorul Mick Mulvaney, directorul Biroului de Gestiune şi Buget al administraţiei Trump, a fost numit vineri şef de cabinet interimar al preşedintelui american, relatează AFP, citată de News.ro.

Mick Mulvaney / FOTO: Captură Twitter "Sunt fericit să anunţ că Mick Mulvaney, directorul bugetului la Casa Albă, va fi numit şef de cabinet interimar al Casei Albe, în locul generalului John Kelly, care a servit ţara noastră cu distincţie", a anunţat Donald Trump pe Twitter.

I am pleased to announce that Mick Mulvaney, Director of the Office of Management & Budget, will be named Acting White House Chief of Staff, replacing General John Kelly, who has... citeste mai mult

