Un ultim avertisment: Pamantul se transforma intr-o sera!

Tranzitia spre o economie verde este mai urgenta ca niciodata, poluarea generata de energiile fosile risca risca sa arunce Terra intr-o adevarata "baie de abur", de durata si extrem de periculoasa, au avertizat oamenii de stiinta. In cazul in care calotele polare continua sa se topeasca, iar emisiile de gaze cu efect de sera vor dobori alte si alte recorduri, Pamantul va ajunge intr-un punct fara intoarcere.



Iar aceasta schimbare dramatica ar putea interveni "in doar cateva decenii", au subliniat cercetatori din mai... citeste mai mult

