Tatal renumitului cantaret de muzica folk, Valeriu Sterian, a incetat din viata, informeaza tvsudest.ro. Costica Sterian avea 90 de ani si locuia singur, in Rm. Sarat, iar in ultimele doua saptamani, a fost internat in spital. Medicii au facut tot...

Jurnalul National, 5 Iunie 2015