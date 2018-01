Un turist a murit dupa ce a fost lovit de fulger intr-un canion din Australia Un barbat de 35 de ani a murit dupa ce a fost lovit de fulger in Kings Canyon, din centrul Australiei, a anuntat marti politia, citata de DPA.

Sursa foto: pixabay.com International Victima se plimba luni, impreuna cu alti patru membri ai familiei, in jurul orei 05.00 PM, de-a lungul varfului canionului, aflat la 300 km sud-vest de Alice Springs, cand a fost lovit de fulger, a anuntat superintendentul Pauline Vickary.

Padurarii, politistii si paramedicii au incercat sa-l resusciteze pe barbat la fata locului, dar victima a murit in pofida eforturilor lor. Eforturile salvatorilor au... citeste mai mult

