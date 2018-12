Accident feroviar cumplit în Turcia, chiar în capitala Ankara. Un tren de mare viteză a lovit în plin o locomotivă care verifică şinele.

Coliziune în Turcia Mai multe vagoane s-au răsturnat, iar echipele de intervenție încearcă să scoată călătorii de sub mormanul de fier contorsionat.

Patru oameni au murit, iar alți 50 au fost răniți, însă, bilanțul este provizoriu, pentru că echipele de salvatori sunt la locul accidentului.

Accidentele feroviare sunt frecvente in Turcia, cel mai recent a fost in iulie și s-a soldat cu 24 de morți și 318 răniți.

Ankara'da Hızlı Tren Kaza Yaptı: 4 Ölü 43 Yaralı

