Un tir s-a răsturnat peste calea ferată la Negreni şi a blocat traficul feroviar pe ruta Cluj-Napoca - Oradea. Nu există victime în urma accidentului. O autospecială a ISU Cluj a fost trimisă la faţa locului. Be the first to like. Vă place Vă displace

Napoca News, 25 Mai 2012