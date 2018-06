La numai două săptămâni de la lansare, The President Is Missing, semnată de Bill Clinton și James Patterson, a înregistrat vânzări de 260.000 de exemplare. Mai mult, cartea s-a situat pe primul loc în topul celor mai vândute carți de ficțiune, potrivit NPD BookScan. Cartea va ajunge şi în România la 1 octombrie.

Cel mai important thriller politic al anului, The President is Missing are ca subiect dispariția președintelui SUA în timpul unei crize mondiale. Jonathan Lincoln Duncan, un președinte integru, este acuzat că ar avea o relație strânsă... citeste mai mult