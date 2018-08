Teroristul de la „Jean Monnet" va fi eliberat conditionat. Decizia a fost luata de Tribunalul Ilfov, dupa ce o cerere initiala a fost respinsa de Judecatoria Sectorului 4. Barbatul se afla in inchisoare, dupa ce, in 2002, a detonat o grenada in...

Buna ziua Iasi, 16 Decembrie 2016