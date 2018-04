Un templu enigmatic descoperit in desertul egiptean

Arheologii care lucreaza in Egipt au descoperit, in imprejurimile asezarii Al-Salam, aflat la sud de Mediterana, ruinele unui templu greco-roman rar, inclusiv parti din fundatie, intrarea principala si curtea din fata, scrie Science Alert.



Au fost scoase la lumina zilei mozaicuri, numeroase monede, sculptura unui cap de barbat, stalpi decorati, precum si doua statui de lei in calcar.

Oaza Siwa, unde a fost facuta descoperirea, este una dintre cele mai izolate cologii egiptene. Cronologia istorica a locului nu este foarte clara, dar se crede ca primii locuitori s-au instalat aici in urma cu cel putin 12.000 de ani.

Pe atunci, Egiptul se afla sub dominatia civilizatiei... citeste mai mult