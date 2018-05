Un tata isi cauta disperat fiica in varsta de 14 ani

La data de 17 mai, un brailean, in varsta de 38 de ani, s-a prezentat la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Braila si a sesizat disparitia, din aceeasi zi, a fiicei sale, Lazar Denisa Gabriela, in varsta de 14 de ani, care a plecat in mod voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit.

Semnalmente: inaltime 155 de cm, constitutie atletica, ochii caprui, parul lung, negru vopsit blond, in obrazul stang are un cercel, iar pe piept are un tatuaj cu un text scris in limba engleza.

Imbracaminte si incaltaminte: nu se cunoasc.



Pentru Lazar Denisa Gabriela s-a solicitat urmarirea la nivel national si international.

