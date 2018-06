Un tanar s-a ales cu dosar penal pentru trafic de substante toxice

In cursul zilei de duminica, politisti din cadrul Serviciului Rutier l-au oprit in trafic, pe soseaua de centura a municipiului, pe un barbat, in varsta de 35 de ani, domiciliat in judetul Constanta, in timp ce transporta cu un autoturism mai multe produse de protectie a plantelor, neavand documente de provenienta ale acestora.

Intreaga cantitate de produse a fost ridicata in vederea continuarii cercetarilor, iar in cauza a fost intocmit dosar penal pentru trafic de substante toxice.

