Un tânăr din Gura Humorului, care a fost trimis în judecată şi pus sub acuzare pentru infracţiunile de ucidere din culpă şi conducerea sub influenţa alcoolului, pentru un accident mortal în care a murit amicul său, a fost achitat de judecători. Magistraţii l-au achitat în baza articolului legat de lipsa de probe împotriva sa (articolul 16, aliniat 1, litera c, Cod Procedură Penală). Cu alte cuvinte, judecătorii de la Gura Humorului au considerat că din rechizitoriu nu rezultă probe suficiente că el se afla la volan. Sentinţa Judecătoriei Gura Humorului nu este însă definitivă, fiind atacată cu apel. În aceste... citeste mai mult