Un tanar in varsta de 21 de ani si-a pierdut viata pe E60 din cauza vitezei excesive

Un tanar in varsta de 20 de ani a murit intr-un accident produs pe DN 24 B, dupa ce in urma cu un an lovise mai multe masini Un tanar de 20 de ani a murit si un barbat de 54 de ani a fost ranit grav, marti dimineata, in urma coliziunii frontale dintre...

9am, 25 Iulie 2017