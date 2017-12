Un tanar in varsta de 18 ani, fara permis, a omorat un barbat si a ranit doua persoane Un tanar care nu avea permis a omorat un om si a ranit alti doi, marti dimineata, pe raza localitatii Sag, din Salaj. Foto: Pixabay.com Social Tanarul a ucis un barbat in varsta de 23 de ani si a ranit alti doi, dupa ce s-a urcat la volan baut si a intrat cu masina intr-un grup de pietoni.

Accidentul s-a produs pe Drumul Judetean 191D, iar vinovatul este un tanar in varsta de 18 ani, care era baut si nu avea permis, informeaza Maria Sorina Cristea, purtator de cuvant al Politiei Salaj.

"Din primele cercetari efectuate la fata locului s-a...

