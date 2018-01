Un tanar in varsta de 18 ani, autorul a opt furturi comise in Targu-Jiu, a fost retinut Un tanar in varsta de 18 ani, autorul a opt furturi comise pe raza municipiului Targu-Jiu in ultimele 6 luni, a fost retinut de autoritati.

Sursa foto: pixabay.com Social "La data de 07 ianuarie, Politia Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata de un reprezentant al unei societati comerciale din localitate, despre faptul ca persoane necunoscute au patruns intr-o camera din incinta societatii si dintr-un... citeste mai mult

azi, 15:06 in Social, Vizualizari: 24 , Sursa: 9am in