Un tanar in varsta de 17 ani a fost arestat preventiv in cazul crimei din Vama Veche Autoritatile au retinut un adolescent in varsta de 17 ani, fiind suspectat de implicare in agresiunea care a dus la decesul barbatului de 34 de ani, al carui cadavru a fost depistat samnata pe plaja din Vama Veche, potrivit unui comunicat al IPJ Constanta.

Mai multe despre vama veche, crima, tanar, retinut Social citeste mai mult

azi, 00:40 in Social, Vizualizari: 41 , Sursa: 9am in