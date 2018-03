O tânără din județul Vaslui a fost omorâtă de un bărbat cu care are patru copii. Bărbatul de 28 de ani şi-a amanetat telefonul, apoi a mers la magazinul sătesc unde şi-a cumpărat cu banii primiţi un cuţit, bere şi ţigări.

S-a dus apoi direct la locuinţa mamei femeii, unde ştia că o va găsi pe fosta sa iubită, a intrat înăuntru şi i-a înfipt cuţitul de două ori în gât.

Mama tinerei povesteşte că cei doi s-au separat în urmă cu un an, după ce fiica ei a îndurat bătăi crunte. Tânăra, împreună cu unul dintre copii, de un an şi jumătate s-a mutat la părinţii ei. Ceilalţi trei copii au rămas cu bărbatul.

Autorităţile spun că femeia... citeste mai mult

