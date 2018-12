Un tanar din Iasi a murit pe loc in urma unui accident cumplit. Luni dimineata, Alexandru Mihai, un tanar in varsta de 26 de ani, se afla la serviciu si incerca sa porneasca un motostivuitor. Cel mai probabil, din cauza frigului, utilajul nu a vrut sa porneasca. Atunci, Alexandru a cerut ajutorul unui coleg vrand sa tracteze motostivuitorul pentru a-l porni in mers. Atunci, Alexandru Ghindaoanu a venit cu duba, iar Mihai incerca sa lege o sufa intre cele doua vehicule.... citeste mai mult